Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
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Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Merkel, telefonda Netanyahu ile Orta Doğu'daki gerginliğin artmasını ele aldı.

Merkel'in görüşmede, Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden füze saldırılarını bir kez daha sert bir şekilde kınadığı ve Netanyahu'ya Alman hükümetinin dayanışma içinde olduğu güvencesini verdiği belirtildi.

"İsrail'in kendini savunma çerçevesinde saldırılara karşı koyma hakkı olduğunu" ileri süren Merkel'in, "her iki tarafta çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı çatışmanın bir an önce bitmesi umudunu dile getirdiği" aktarıldı.

Angela Merkel'in ayrıca federal hükümetin, Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protestolara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğini belirttiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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