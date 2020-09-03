Son dakika! Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile görüştü
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Son dakika! Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile görüştü

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika! Almanya Başbakanı Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile görüştü
03.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:06

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, görüşmenin ana konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin oluşturduğunu aktarırken, Şansölye Merkel'in Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak bölgesel gerilimleri azaltma ihtiyacının önemine vurgu yaptığı açıkladı. Seibert, Libya'daki son gelişmelerin ele alındığını ve iki liderin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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