Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Abbas görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut gelişmeleri ele aldı.

Şansölye Merkel ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, (İsrail ve Filistinliler arasında) hızlı bir ateşkesin sağlanması için girişimlerin desteklenmesine devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Merkel ayrıca, Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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