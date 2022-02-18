Son dakika... Almanya Adalet Bakanı: "Vatandaşlarımızı öldürücü nefretten koruyamadık"

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, 2 yıl önce Türkleri de hedef alan Hanau'daki ırkçı terör saldırısında vatandaşları "öldürücü nefretten" koruyamadıklarını belirtti.

Buschmann yaptığı yazılı açıklamada, Hanau'daki ırkçı saldırı haberini büyük şok ve şaşkınlıkla almasının üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatarak kurbanların aileleri, arkadaşları ve meslektaşları ile yaralılar ve olayın tanıkları için dünyanın bir daha eskisi gibi olmadığını ifade etti.

"Toplumumuzda büyüyebilen öldürücü nefret ve kuruntuya karşı vatandaşlarımızı koruyamadık." ifadesini kullanan Buschmann, devlet kurumlarının daha sonra olaydan etkilenenlere uygunsuz davrandığını, bu başarısızlıktan ders çıkarılmasının bir görev olduğunun altını çizdi.

Buschmann bu görevin bitmeyeceğine dikkati çekerek "Şiddet, söz ve jestlerde şekillenmeye başladığında devlet bunu engellemelidir. Ülkemizde insanlar yabancı ilan edildikleri için acı çekip öldüğü sürece tarihimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan da Hanau saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak bu ırkçı ve aşırı sağcı saldırının, ülke için bir eşik olduğunu belirtti.

Bu saldırının Hanau kentinin ötesinde de korku yaydığını ifade eden Alabali-Radovan, "Saldırının üzerinden iki yıl geçse de hala cevaplanmamış çok fazla soru var. Kurbanların ailelerine olayın şeffaf ve eksiksiz şekilde aydınlatması borcumuzdur. Kurbanların hem aile yakınlarında hem de defalarca ırkçı saldırılara maruz kalan insanlar arasında devletimize derinden sarsılan güveni yeniden inşa etmek için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Alabali-Radovan, aşırı sağa ve ırkçılığa karşı çıkacaklarına işaret ederek aşırı sağcılığın ülke demokrasisi için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ile 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Federal Başsavcılık, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı gerekçesiyle 16 Aralık 2021'de takipsizlik kararının verildiğini açıklamıştı.

Hessen Eyalet Meclisinde, "Hessen eyalet hükümetinin ve alt makamlarının olası başarısızlıkları, idari süreçteki sorunları ve mevcut yapılardaki eksikleri" araştırmak için temmuzda kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.