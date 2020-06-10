Son Dakika | Almanya 4 ülkeyle ile sınır kontrollerini kaldırıyor

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Almanya; Fransa, Avusturya, Danimarka ve İsviçre ile sınır kontrollerini kaldıracağı açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 15 Haziran itibariyle Almanya'nın kara sınırı komşuları Fransa, Avusturya, Danimarka ve İsviçre ile sınır kontrollerini kaldıracağı açıkladı. Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanacağını belirten Bakan Seehofer, korona salgınında beklenmedik bir kötüleşme yaşanması halinde, kontrolsüz sınır geçişlerine ilişkin yeniden bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Almanya'nın İspanya ile olan uçuşlarının 21 Haziran itibariyle normale döneceğini sözlerine ekledi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "İsveç'teki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. 4 Haziran'dan bu yana, bir hafta içinde gününde 100 bin kişilik bir yerleşim yerinde 50 yeni enfeksiyon vakası tespit edildi. Bu nedenle İsveç'le ilgili uçuşlar şuan için mümkün görülmemektedir" dedi.

Öte yandan Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Danimarka ile iç sınır kontrolleri de 15 Haziran'da sona erecek.

Tarım Bakanı Julia Klöckner de sezonluk tarım işçilerinin 16 Haziran'dan itibaren Almanya'ya girişlerine izin verileceğini açıklayarak, Alman tarım sektöründe büyük bir rahatlama yaşayacağını açıkladı. Almanya, korona salgınının yayılması engellemek için 16 Mart'ta Fransa, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırların kapatmıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA