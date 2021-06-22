Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti
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Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti

Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, aşılamadaki ilerlemeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini kaybettiğini belirterek, Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildirdi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, aşılamadaki ilerlemeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini kaybettiğini belirterek, Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildirdi.

Russwurm, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Almanya'nın rekabet gücünü kuvvetlendirmek için büyüme ve yatırım atağına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Russwurm, "İleriye doğru yol alıyoruz. Salgın, aşıların artmasıyla şiddetini yitiriyor." dedi.

Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildiren Russwurm, artan kamu ve özel yatırımların, güçlü kalan ihracatın, Asya'da güçlü ekonomik toparlanmanın ve ABD'de mali teşviklerin Alman ekonomisi için iyimserliklerini artırdığını vurguladı.

Russwurm, Alman sanayi üretimi için bu yıl 2020'ye göre yüzde 8'lik ???????bir artış beklediklerini belirterek, "Salgının seyri ekonomik kalkınma için en büyük aşağı yönlü risk olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, Almanya'nın gayri safi milli hasılasının (GSMH) bu yılın dördüncü çeyreğinde kriz öncesi seviyeye dönmesini beklediklerini aktardı.

"Tedarik zincirindeki darboğazlar uzun vadede Alman sanayisi için sorun oluşturmayacak"

Tedarik zincirinde yaşanan darboğazlara ve ham madde kıtlığına dikkati çeken Russwurm, bunların ekonomik toparlanmaya yönelik bir tehdit olacağını vurguladı.

Russwurm, otomotiv sanayisinde çip kıtlığının şimdiden geniş kapsamlı üretim kısıtlamalarına yol açtığını anlatarak, plastik, ambalaj malzemesi, çelik ve metal tedarikinde de darboğazlar görüldüğünü kaydetti.

Russwurm, "Ancak, bunların en azından uzun vadede Alman sanayisi için sorun oluşturmayacağından eminim" dedi.

Kovid-19 salgınının Alman kamu yönetiminin dijitalleşmede eksiklerini ortaya çıkardığını savunan Russwurm, bu eksiklerinin giderilmesi için baskının arttığını kaydetti.

"Kırmızı çizgiler aşıldığında yüzleşmekten çekinmemeliyiz"

BDI Başkanı Russwurm, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı haline gelen Çin ile ilişkilere değinerek, ticarete rağmen Almanya'nın Çin gibi ticaret ortaklarıyla nasıl başa çıkacağı konusunda dürüst bir müzakereye ihtiyacı olduğunu söyledi

Russwurm, insan hakları konusunda "Kırmızı çizgiler aşıldığında yüzleşmekten çekinmemeliyiz. Örneğin, evrensel insan hakları bir iç mesele değildir." dedi.

Russwurm, İngiltere'de yapılan G7 zirvesinde, katılımcı ülkelerin dünyanın en büyük altyapı ve ulaştırma projelerinden olan Kuşak ve Yol projesine alternatif bir proje kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, G7'nin Çin'e karşı çıkma konusunda geç kaldığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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