Son dakika... Alman polisinden Türk gence George Floyd şiddeti
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Son dakika... Alman polisinden Türk gence George Floyd şiddeti

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde polis, bir Türk gence ABD'li George Floyd'un ölümüne neden olan şekilde boynuna bastırarak şiddet uyguladı.

Son dakika... Alman polisinden Türk gence George Floyd şiddeti
17.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:33

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde polis, bir Türk gence ABD'li George Floyd'un ölümüne neden olan şekilde boynuna bastırarak şiddet uyguladı.

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde araçlarını yanlış yere park eden Türk aileyi polisin darp ettiği iddia edildi. Çekici çağıran polis daha sonra çıkan tartışmalar sonrasında tüm aileyi gözaltına aldı. Sebepsiz yere polis tarafından şiddet gördüklerini iddia eden aile polisten şikayetçi olacaklarını söyledi.

Polis tarafından darp edildiklerini söyleyen anne Fatma Gök, "Arabamızı yanlış park ettiğimiz için polis çekici çağırmış. Cezayı ödeyerek arabamızın çekilmesine çocuklarım engel oldu daha sonra polis çocuklarıma kötü davrandı" dedi.

Gök, "17 yaşındaki oğlumun üzerine yürüdükleri için 22 yaşındaki oğlum kardeşimi rahat bırakın dedi. Bunun üzerine ikisini de yere yatırıp ellerini kelepçeledi" şeklinde konuştu.

Eşinin duruma tepki göstermesi sonrasında kelepçe vurularak gözaltına alındığını anlatan anne Gök, "Eşimi bir kaç yerinden yaraladılar. Çocuklarımı yaraladılar. Beni kolumdan ve dizimden yaraladılar. Bana kötü davranınca çocuklarım 'annemi bırakın' diye bağırdı. Sonrasında bir polis dizini 22 yaşındaki oğlumun boynuna koyarak bastırdı. Oğlum nefes alamadığını gördüm ve ayağını çekmesini istedim. Oğlumda nefes alamadığını söyledi fakat daha fazla bastırmışlar öyle söyleyince" diye konuştu.

Çocuklarıyla yaşananlar karşısında Türkçe konuştuğunu dile getiren anne Fatma Gök, "Bana ana dilinizi konuşmak yasak dediler. Hepimizin yaralanmasına rağmen hastaneye gitmemize izin vermediler. Daha sonra hastaneye gidip raporumuzu aldık. Bizi bir gün karakolda beklettiler. Hakkımızı arayacağız" dedi. - KÖLN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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