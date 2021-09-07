Son dakika! Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Alman Maliye Bakanı Perer Altmeier fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Alman Federal Ekonomi Balanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

Alman Federal Ekonomi Balanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiği konuşmak için kelime bulmakta zorlandığı belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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