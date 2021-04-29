Son dakika! Alman istihbaratından koronavirüsü inkar edenlere gözetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Alman istihbaratından koronavirüsü inkar edenlere gözetim

Son dakika! Alman istihbaratından koronavirüsü inkar edenlere gözetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi... Almanya istihbarat servisinden yapılan açıklamada, 'koronavirüs inkar hareketinin' destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları için gözetim altına alınacağı belirtildi.

Almanya istihbarat servisinden yapılan açıklamada, 'koronavirüs inkar hareketinin' destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları için gözetim altına alınacağı belirtildi.

Almanya'da istihbarat servisi, son dönemlerde artan 'koronavirüs inkarcıları' konusunda harekete geçti. Ülkede koronavirüs salgını kapsamında alınan karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları gerekçesiyle gözetim altına alınacakları ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı" denildi. Bu saldırıların ise 'koronavirüs inkarcıları' tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

"İNKARCILARIN AŞIRI SAĞCI GRUPLARLA BAĞLANTILARI VAR"

Gözetim altına alma kararına yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, koronavirüs inkar hareketi destekçilerinin, 'Reichsbürger' olarak bilinen, Almanya'nın 1937 yılındaki sınırlarını, modern sınırları kabul eden aşırı sağcı grupla ilişkili olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Alman istihbaratından koronavirüsü inkar edenlere gözetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:40:32. #1.15#

title