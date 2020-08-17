Son dakika! Alkollü sürücünün kıraathane duvarına çarptığı anlar kamerada; 4 yaralı
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Son dakika! Alkollü sürücünün kıraathane duvarına çarptığı anlar kamerada; 4 yaralı

Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kıraathane duvarına çarptığı anlar kamerada; 4 yaralı KÜTAHYA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan otomobil, beton elektrik direği ile kıraathane duvarı arasına sıkıştı.

Son dakika! Alkollü sürücünün kıraathane duvarına çarptığı anlar kamerada; 4 yaralı
17.08.2020 03:38 | Son Güncelleme: 17.08.2020 03:42

Alkollü sürücünün kıraathane duvarına çarptığı anlar kamerada; 4 yaralı

KÜTAHYA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan otomobil, beton elektrik direği ile kıraathane duvarı arasına sıkıştı. Kıraathane müşterileri otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, kaldırımda temizlik yapan kıraathane çalışanı ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Sürücünün 1,49 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerinde meydana geldi. Asker eğlencesinden döndükleri öğrenilen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Mehmet Furkan Oryaşın yönetimindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, yol kenarındaki beton elektrik direği ile kıraathane duvarı arasında sıkıştı. Kazadan yaklaşık 30 saniye önce müşterilerin kıraathaneden ayrıldığı öğrenilirken, bu sırada temizlik yapan kıraathane çalışanı Mehmet Oruç ise otomobil ile duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Kazada, 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü Mehmet Furkan Oryaşın ile otomobildeki Ahmet Taha Üstünel ve Talha Arı ile kıraathane çalışanı Mehmet Oruç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Furkan Oryaşın yarım saat süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tahya

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Kaynak: DHA

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