Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada araçlardan birisi kaldırımdaki enerji panosuna çarparak yerinden sökülmesine neden oldu.

Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada araçlardan birisi kaldırımdaki enerji panosuna çarparak yerinden sökülmesine neden oldu.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güllük istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Doğan Y.'nin kullandığı 07 ARY 036 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Eser G.'nin kullandığı 07 ALU 090 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkıp enerji panolarına çarparak yerinden söktü.

Ticari araç sürücüsü alkollü çıktı

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde ticari aracı kullanan Eser G.'nin 110 promil alkollü olduğu ayrıca sürücü belgesinin yanında olmadığı belirlendi. Eser G.'ye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 olmak üzere bin 653 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi

Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Kız meselesi yüzen tartışmada pompalı tüfekle vurup defalarca tekmeledi...Dehşet anları kamerada

Kız meselesi yüzen tartışmada pompalı tüfekle vurup defalarca tekmeledi...Dehşet anları kamerada

 Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

 Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı

Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Kylie Jenner Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu böyle devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:40:13. #1.12#