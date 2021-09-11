Son dakika! Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika! Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Son dakika! Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprülü kavşağın beton ayağına çarpıp, hurdaya döndüğü kazada Eyüp Akın yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprülü kavşağın beton ayağına çarpıp, hurdaya döndüğü kazada Eyüp Akın yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında otomobil sürücüsünün 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, D-400 yolu Alparslan Türkeş köprülü kavşağında meydana geldi. D.Ç.'nin kullandığı 34 DAH 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan D.Ç. ile Eyüp Akın, Burakhan Geçili ve Cuma Açıkgöz, ekipler ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı Eyüp Akın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. D.Ç., Burakhan Geçili ve Cuma Açıkgöz de ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Cuma Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Öte yandan otomobil sürücüsü D.Ç.'nin, kaza sırasında 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi.


Son dakika! Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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