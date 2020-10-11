Son dakika... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı
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Son dakika... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı

11.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:50
Son dakika... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı

Son dakika haber... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattıSAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bağırarak küfür eden alkollü kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılırken, bir hasta yakını olayı görüntüledi.

Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bağırarak küfür eden alkollü kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılırken, bir hasta yakını olayı görüntüledi. 

Adapazarı'nda bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsü arkasında sağlık görevlilerine ait otoparkta alkol alarak çevredekilere sataşan kişiyi, 3 güvenlik görevlisi dışarı çıkartmak istedi. Görüntülerde, hastane güvenlik görevlilerine zorluk çıkartan alkollü şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği yere düştüğü görüldü. Güvenlik görevlileri alkollü kişi bahçenin dışına çıkana kadar yanından ayrılmazken, bir hasta yakını yaşananları görüntüledi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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