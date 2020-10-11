Son dakika... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı

Son dakika haber... Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattıSAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bağırarak küfür eden alkollü kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılırken, bir hasta yakını olayı görüntüledi.