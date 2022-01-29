Son Dakika | Alkollü restorandaki kavgada bıçak ve silah kullanıldı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Alkollü restorandaki kavgada bıçak ve silah kullanıldı, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Alkollü restorandaki kavgada bıçak ve silah kullanıldı, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Eskişehir'de alkollü bir restoranda yaşanan kavga kanlı bitti.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alkollü bir restoranda yaşanan kavga kanlı bitti. Bıçak ve pompalı tüfek kullanılan olayda 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, 23 Ocak Pazar gecesi Tepebaşı'na bağlı Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda bulunan 2 ayrı grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle olay mekan dışına da taştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde alkollü restoranın önünde devam eden kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra bıçaklar da kullanıldı. Görüntülerde bacağından bıçaklanan ve üstüne basmaktan zorlanan bir şahıs ile yaralandığı için ayakta duramayarak yere yığılan bir kişi dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan bıçaklı kavganın ardından gruplardan birinin pompalı tüfekle tekrar olay yerine geldiği öğrenildi. Hırsını alamayan bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 4 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Olaya 10 kişinin karıştığı ve toplamda 1'i ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pompalı Tüfek, Eskişehir, Tepebaşı, kavga, 3. Sayfa, Haber

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