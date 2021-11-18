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Son dakika... Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika... Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

Son dakika haberler... İZMİR'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif şekilde yaralanan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada  polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.


- İzmir
Son dakika... Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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