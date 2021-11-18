Son dakika... Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.