Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde kayınbiraderiyle tartışan ve ardından evinde alkol içen şahsın yere düşen sigarası ufak çaplı yangına sebep oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kayınbiraderiyle tartışan ve ardından evinde alkol içen şahsın yere düşen sigarası ufak çaplı yangına sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evine gelerek alkol içmeye başlayan ve evindeki eşyaları dışarıya atan M.K., içtiği sigara yere düştü. Sigaranın düştüğü yerden çıkan alevleri görerek paniğe kapılan M.K., 'Ev yanıyor' diyerek dışarıya koştu. Komşularının fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince, evin içerisinde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen M.K. ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis konu ile ilgili inceleme başlatırken, şahsın dışarıya attığı eşyalarının bir kısmı ise komşuları tarafından evin içerisine alındı. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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