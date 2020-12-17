Son Dakika | Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti
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Son Dakika | Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti

17.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:07
Son Dakika | Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Antalya'da kadın arkadaşının evinde alkolün üzerine ağrı kesici hap içip fenalaşan 62 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da kadın arkadaşının evinde alkolün üzerine ağrı kesici hap içip fenalaşan 62 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Süleyman Sertel (62) isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Süleyman Sertel ile birlikte hastaneye gelen kadın, Süleyman Sertel'in kendisini ziyarete geldiğini, birlikte alkol aldıklarını, Süleyman Sertel'in başı ağrıdığı için alkolle birlikte ağrı kesici aldığını, biraz sonra da fenalaştığını söyledi.

Süleyman Sertel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Son Dakika | Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika | Alkol alıp ağrı kesici içti, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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