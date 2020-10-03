Son dakika... Aliyev: "Magadiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi"

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepeleri Ermenistan'dan kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Magadiz bölgesinin tamamen Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını dikti. Magadiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı