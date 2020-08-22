Son dakika... Aliyev, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı
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Son dakika... Aliyev, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Son dakika... Aliyev, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı
22.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin enerji güvenliği alanında önemli adım attığını belirtti.

Doğal gaz yatağının işletilmesinin kardeş Türk halkına fayda getireceğini ifade eden Aliyev, bu yatağın keşfinin Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun yıllardır büyük enerji ve ulaştırma projelerini başarıyla hayata geçirdiğini hatırlatan Aliyev, Bakü-Tiflis Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerin iki ülke ortaklığını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Aliyev, mesajında "Umarım Türkiye'nin halen yürütmekte olduğu diğer keşif projeleri de başarılı olur. Kardeş Türkiye'nin başarılarına kendi başarılarımız kadar seviniyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mesaj göndererek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak doğal gaz keşfi nedeniyle kutladı.

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Kaynak: AA

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