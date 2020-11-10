Son dakika: Aliyev: "Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak"
10.11.2020 02:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:02
Son dakika haber: Aliyev: "Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak"
Aliyev: "Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay