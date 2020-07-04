Son Dakika | Alışveriş merkezinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu Son dakika haberlerine göre Bilecik'te bir alışveriş merkezinin çatı katından bir anda yükselen dumanlar vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bilecik'te bir alışveriş merkezinin çatı katından bir anda yükselen dumanlar vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve içinde birçok işletmenin yanı sıra büroları da barındıran Kayı Plazanın çatı katından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kenttin her yerinden görülürken, olay yerine itfaiye, polis, doğalgaz ve OEDAŞ ekipleri yönlendirildi. 10 katlı bina güvenlik amaçlı boşaltılırken, elektrik ve doğalgazı da kesildi. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Kaynak: İHA