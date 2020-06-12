Son dakika... Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı BURSA(İHA)Bursa'nın İznik ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği üç marketten sigara çalan bir kişi tutuklandı.

Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı

BURSA - BURSA(İHA)Bursa'nın İznik ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği üç marketten sigara çalan bir kişi tutuklandı.

Hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen F.D İznik'te alışveriş yapmak bahanesiyle girdiği üç büyük marketten sigara çaldı. Market faresi son işinde ise yakayı ele verdi.

Atatürk caddesinde bulunan marketlere müşteri gibi girerek hırsızlık yaptığı anlaşılan F.D, sepete doldurduğu ürünleri kasaya bırakarak, kasiyerden 12 adet sigara istiyor. Sigaraları ceplerine dolduran zanlı, kasiyerin diğer ürünleri saymasını fırsat bilerek kredi kartını araçta unuttuğunu bahane edip kaçtığı öğrenildi.

F.D, aynı caddede bulunan başka bir marketten aynı yöntemle hırsızlık yaparken çalışanların dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Market çalışanlarının yakaladığı F.D, polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen F.D, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA