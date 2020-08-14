Son Dakika | Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan şahıs adliyeye getirildi Son dakika haberi... Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan şahıs adliyeye getirildi -Emre E. gazetecilerin 'Neden Saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran şahıs, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye getirildi.

Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan şahıs adliyeye getirildi

-Emre E. gazetecilerin 'Neden Saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi

İSTANBUL - Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran şahıs, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye getirildi. Emre E. gazetecilerin 'Neden saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre E. henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan diş doktoru Sena Koçak ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen şahıs, kadına küfür ederek saldırmaya başladı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Sena Koçak ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Emre E.'yi gözaltına aldı. Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye getirildi. Adli girişinde Emre E. gazetecilerin 'Neden Saldırdınız' sorusuna, "Dosyaların hepsi var zaten" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA