Son Dakika | Aliağaspor FK, Antalya'da kampa giriyor
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Son Dakika | Aliağaspor FK, Antalya'da kampa giriyor

23.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:20
Son Dakika | Aliağaspor FK, Antalya'da kampa giriyor

Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) başlama takvimini 17 Nisan olarak açıklamasının ardından hazırlıklarını daha da yoğunlaştıran Aliağaspor FK, Antalya'da 11 günlük kampa giriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) başlama takvimini 17 Nisan olarak açıklamasının ardından hazırlıklarını daha da yoğunlaştıran Aliağaspor FK, Antalya'da 11 günlük kampa giriyor.

BAL'da şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olarak Lig öncesi hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde hiç ara vermeden sürdüren İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, pandemi nedeniyle liglerin ertelenmesi sürecinde de çalışmalarına devam etti. Ara transfer döneminde geçtiğimiz günlerde 9 futbolcuyu da renklerine bağlayan sarı siyahlı ekip toplam 26 oyuncusu ve teknik kadrosu ile beraber Antalya'da hazırlıklarına devam edecek. Sarı siyahlı ekip 11 günlük kamp süresince önemli takımlarla dört hazırlık maçı yapacak, teknik ve fiziki antrenmanlarına devam edecek.

"İyi durumdayız, daha iyisi için çalışıyoruz"

Liglerin başlama tarihinin açıklanmasıyla beraber takım olarak heyecanlarının ve isteklerinin arttığını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Bugün 11 günlük kamp için Antalya'ya gidiyoruz. Sezon hazırlıklarımızı hiç aksatmadan sürdürdük. Kamp süresince Aydın Yıldız spor, Ünye1957 Spor, Demre Belediyespor ve Ordu Spor ile birlikte toplam 4 hazırlık maçı yapacağız. Bütün teknik ekibimiz ve eksiksiz kadromuz ile 17 Nisan'da lige en hazır halimizle başlamak için çalışıyoruz. Kamp dönüşünde müsabaka fikstürlerinin açıklanmasına göre Aliağa'da 1 ya da 2 hazırlık maçı daha yapacağız. Bütün bu süreç boyunca bizlere desteklerini hiç esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve Kulüp Başkanımız Kamil Önal'a çok teşekkür ediyorum." dedi. - İZMİR

Son Dakika | Aliağaspor FK, Antalya'da kampa giriyor
Son Dakika | Aliağaspor FK, Antalya'da kampa giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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