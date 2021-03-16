Son Dakika | Ali Koç: Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek
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Son Dakika | Ali Koç: Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek

16.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:38
Son Dakika | Ali Koç: Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek

Son dakika habere göre Ali Koç: Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.

Ali Koç: Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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