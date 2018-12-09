Ali Koç'tan Oyunculara Ceza: Takımı Otobüsle Gönderdi

Bu sezonki performansıyla tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Akhisar karşısında 3-0'lık farkla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk kez ligde bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.

TAKIMI UÇAĞA ALMADI

Akhisarspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında kapatırken, sarı-lacivertli taraftarlar, gerek Başkan Ali Koç'a, gerek yönetime, gerekse de futbolculara büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin cezası olarak kafilenin Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceğini oyuncular ve teknik heyete bildirdi.

SOYUNMA ODASINA GİRDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inip, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi.



