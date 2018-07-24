Son Dakika! Ali Koç Fenerbahçe'nin Borcunun 621 Milyon Euro Olduğunu Duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda seçim sürecinden mali duruma kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Borcumuzun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon euro. Kura vurursak 3.2 milyar TL. Bu borçların 2.2 milyarı kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Borçların 1 milyar TL'si uzun vadeli." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Dertleşeceğiz, kafamızdakileri aktaracağız, son yarım saat taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız, inşallah güzel bir program olur. Bu ilk defa oluyor. Sürç-i lisan olursa, arzu etmediğimiz bir durum olursa özür dileriz. Bizim en önenli prensibimiz şeffaflık. Camiaya Sesleniş olarak adlandırdığımız programlar, ayda bir ya da iki ayda bir mutlaka olacaktır. Bu bağlamda soruları cevaplamaya çalışacağız."

"FENERBAHÇE CAMİASI DEĞİŞİKLİK İSTİYORDU"

"Gelir gelmez 2 denetim başlattık. Hukuki ve mali denetim. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu, ekim başı ortaya çıkacak. Camiaya sunulacak. 50 gün oldu. Fenerbahçe seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım oranları ve sandık sayısıyla tarihi bir seçim olacak demiştik ve bunu yaşadık. Fenerbahçe camiası sadece Fenerbahçe'yi sevenlere değil, Türkiye'nin tamamına hitap ettiği bir seçim süreci oldu. Seçim sürecini camiamıza yakışır bir şekilde geçirdiği için herkese teşekkür ederim ve bu seçim sürecinde taraftarlara teşekkür ederim.

Seçim sonucu da tarihi oldu. Bir taraf kazanacak ama farklı olacak demiştik. Bu ne demekti? Camianın zihniyet değişimine olan arzusunu dile getirdi. 20 yıldır süre gelen bir başkanlık, yönetimler, iyi veya kötü günler, tarihi işlerin yapıldığı zamanlar ama olumlu olumsuz bir çok şey söyleyebiliriz. Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu, biz de bunu istiyorduk. Seçim sonuçları ile de felsefe değişikliğimizi anlattık."

"HESAPLARDA TEK BİR KURUŞ NAKİT YOKTU"

"Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey.

Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk.

Nakit akışının da neredeyse hiç olmadığını gördük. Hangi konuya el atsak temlik edildiğin, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor."

"FENERBAHÇE'NİN BORCU 621 MİLYON EURO"

Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2018 itibariyle borcu 621 milyon euro (3.2 milyar TL) 400 milyon euro olduğu söylenmişti.

Kısa vadeli borçlar: 2.2 milyar TL (Bir yıla kadar ödenmesi gerekiyor)

Uzun vadeli borçlar: 1 milyar TL

Umarım denetimden sonra daha büyük bir borç çıkmaz.

Bizden önceki yönetim 400 milyon euro olduğunu söylüyordu. Yüzde 54'lük fark var.

Kısa vadelinin en kısaları bizde. 2.2 milyar TL'lik borcun 820 milyon TL'lik kısmı haziran-eylül arasında ödenmesi gerekiyordu. 270 milyonluk kısmı gelir gelmez ödenmesi gerekiyordu. Vadesi geçmiş ya da haziranda ödenmesi gereken. Ürkütücü değil mi?

Finansal borçlarımız 340 milyon euro (1 milyar 770 milyon TL)

Faktoringe ayrı parantez açmak istiyorum. Ne demek? Alacağın kırdırılması. İki türlü var, finansal faktoring. Bir de grup içi faktoring var.

Grup içi faktoring derken - A.Ş. arasındaki işlemler. Çek kırdırma işlemleri yani.

Fenerbahçe'nin aslında olumsuza giden mali yapısının güzel bir ifadesi. 2015/2016'da başlamışız 3 yılda 521 milyon TL'lik işlem yapmışız. Genelde 3 ayda ödememiz gereken işlemler. Geldiğimiz noktada 98 milyon 4 ay içinde ödenmesi gereken rakamdı. Günlük işlemler için kullanıldığını görüyorsunuz. 2015/2016'da yüzde 21 ile 31 oran var, ortalaması 26, piyasalarda 22. 2016/2017'de 21 ve 48 arası işlem yapmışız. Ortalama 31. Referans 24. 2017/2018'de 26 ve 49 arası, ortalama 36. 300 milyonluk işlem yapmışız. Piyasada referans 26. Piyasanın yüzde 10 üzeri işlem yapmışız.

Faktoring şirketleriyle konuşuyoruz. Bazıları sağolsun esneklik sağlıyor. İyi niyetli davranan şirketlere teşekkür ediyorum. Gereken desteği vermeyip üstümüze gelenler de var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İsterlerse haciz işlemi başlatsınlar. Usul konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Paranızı ödemeyeceğiz demiyoruz, anlayış istiyoruz. İkisi işi çok farklı noktalara götürdüler, biz de ona göre bir pozisyon alacağız.

Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euroluk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolla. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.

UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için bütün borçları ödedik. 15,5milyon euro'yu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize ödeme yapacağız. Obradovic'e mahcubum. Daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik.

Devlete de 43.4 milyon euroluk borcumuz var. Bu konuda çalışıyoruz. Vergi affından yararlanmak için her detaya bakıyoruz.

Peşin tahsil edilmiş gelirler... Ülker Stad isimi hakkından gelen 175 milyon TL var. Ya her yıl ödersiniz ya da peşin ödersiniz. 76.3 milyon euro'luk kalemler alındığı ilk seneden harcanmış. Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, reklam ve tribün isim hakları...

Temlikler... Tribün gelirleri, loca gelirleri, TFF yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium'un alacakları... 2021'e kadar tüm tribün gelirlerimiz, kombine gelirlerimizin 180 milyon TL'si temlik edilmiş. Keza loca gelirlerimiz 2023'e kadar, TFF yayın gelirleri 2023'e kadar... 1,36 milyar TL'lik gelirimiz direkt olarak finans kuruluşlarına gidecek.

1,36 milyarın 400 milyon TL'si 2018/2019 sezonuna ait, bunların hepsi temlik edildiği için yönetimimiz bunu kullanamayacak. Önümüzdeki yıllar 1,36 milyar TL'lik gelir üretene kadar bunları biz görmeyeceğiz.

Gayrimenkuller de söz konusu. Gayrimenkullerin tüm borçları kapatacağı söyleniyordu. Baktığımız zaman tüm gayrimenkullerin hepsinde ipotek var. 1,4 milyar TL'lik ipotek verilmiş.

Finansal kurumlara toplam borç: 1.77 milyar TL. Bu borcun yıllık yaklaşık faizi 450 milyon TL. Bu maliyet de yıllık ciromuzun %50'sinin üzerinde.

Seçim sürecinde gayrimenkul şirketi değiliz, spor şirketiyiz demiştik. Şu an bazı gayrimenkullerimizi borç çekip alıyoruz, sonra ipotek verip borç alıyoruz. Gayrimenkuller de bunu karşılamıyor.

Toplam borç 3.2 milyar TL, 2018/2019 sezonu için öngörülen faaliyet giderleri 0,9 milyar TL. Toplam yükümlülük 4.1 milyar TL.

Gelelim hisse rehinlerine... Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu hisse değeri yüzde 67.07. Bankalara rehin edilen kısmı 30.8. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün direkt sahip olduğu hisse oranı 36.24. Yani hisselerin çoğunluğu artık bizde değil. Borçları ödeyemezsek hakim ortaklığı kaybediyoruz. Bu borçları ödenmezse başka sermaye grubunun altına girmiş oluyorsunuz.

HUKUKİ KONULAR

88 tane davamız var, 22'si Futbol A.Ş.'de, 66'sı FBSK'de. Yaklaşık 64 milyon. Ana sorun eski futbolcularla olan davalar.

SERMAYE ARTIŞI

Bu konu seçim sürecinde aşağılanmıştı. Benim kulüpten hisse alacağım söylenmişti. Hiçbir şey yapılmadı dendi. İyi niyetli tenkit edenler bilsin. Sermaye artırımı en iyi şartlarda 5 ila 7 hafta sürer. Görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Mevcut sermaye 28 milyon 280 bin. Öngörülen artırımla birlikte 353 milyon 500 bin. Burada hakim ortak dernek. Diğer ortaklarımız yatırımcılar. Amacımız 350 milyonluk aktarımın Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye girmesi için başvurduk. Hibe olarak derneğe girecek. Şahsım adına değil. Hibe edilen 50 milyon dolar. Yapabileceğim bu. Sadece nefes aldıracak, buna çok ihtiyacımız var. Bütün problemleri kesinlikle çözmeyecek.

Bazı küçük hissedarlarımız bana kızıyor olabilir, hisseler düşüyor diye. Uzun vadede çok daha sağlıklı ve hisselerin değerini artıracak.

İlave kaynaklar da gerekiyor. Ne yaptık? Yönetim kurulu kefaleti ile 50 milyon dolar'lık yeni kredi. Tasarruf tedbirli faktoring kredisi 50 milyon dolar. (Düşük faizli) Uzun vadeli kredi 120 milyon dolar (Düşük faizli) Yeni sponsorluk ve reklam gelirleri 20 milyon dolar.

Bu konuda da tenkit alıyoruz. Bu geceden sonra umarım anlayacaklar. Sponsorluklar için kurduğumuz bağlantılar var. Kuracaklarımız var. Hali hazırda 20 milyon dolar'lık sponsorluğu garantiledik. Bunlar da yakında açıklanacak.

Dünyada sponsorluk konusunda 25. kulübüz. Fena değil. Hedefimiz 3 senede 15. sıraya yükselmek. Hızlı koşmak lazım, diğer kulüpler de koşuyor. Bugünden yarına olacak şeyler değil. Şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz.

Sosyal medya marka yönetimi için çok önemli. Gençlerle iletişimi sosyal medyadan yönetiyoruz. 4129 Grey'le bir anlaşma yaptık, 19 Temmuz'da kampanyamızla başladık.

FUTBOLCU DEĞERLERİ

Beşiktaş çok iyi satışlar yapıyor. Genele bakınca transfer politikaları, bu sene şampiyon olalım sonra bakarız şeklinde. Yurt dışında çok pahalı oyuncular almak. Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz. En yaşlı yabancıların oynadığı ligiz. En az da öz kaynaktan futbolcu yetiştiren ligiz. Bu sürdürülemez. Bunun içinden çıkmak zorundayız. Son 13 yıldaki transfer faaliyetlerimizden futbolcuların değeri yüzde 33 düşmüş.

Son 13 yılda 105 milyon euro'luk satış yapmışız 286 milyon euro'luk alış yapmışız. 181 milyon euro'luk zararımız var. Bu rakamın yer değiştirmesi lazım. Bunun maliyeti var. Geliriniz yok. Finansman maliyeti 105 milyon euro. Toplam zarar 286 milyon euro.

13 sene önce 90 milyon euro'ymuş değerimiz. En yüksek 195 milyon euro olmuş. Şu an 60 milyon euro'ya düşmüşüz. Bu çok çarpıcı bir rakam. Niye sürdürülemez olduğunu, niye oyuncu yetiştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Ya biz oyuncuları oynatamıyoruz ya verim sağlayamıyorlar. Bize geldikten sonra değerleri düşüyor.

STAT

Stadımızda 48 bin kişilik kapasite var. Toplam satılamayan 7 bin 586. Satılabilir bilet sayımız 40 bin 444. Bugün biz bu biletlerden 38 bin 716'sını sattık. Bunları bin 489'u öğrenci tribünü. Hala satılabilir bilet var. Toplamda bunun dışında 239 satılabilir kombinemiz var. Çok teşekkür ediyorum. Geçen sezonun tümünde 46 milyonluk bilet satmışız. Şu anda 102 milyonluk satışımız var.

Öğrenci tribününe dikkat çekmek istiyorum. Yönetim olarak orada bir maç izleyeceğiz. Feyenoord maçında tatsız olay yaşandı. 100-110 kişi öğrencilerimizi rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini gördük. Baskı yaptıkları konusunda öğrenciler bize geldi. Buna çok önem veriyorum. Bu kesinlikle devam etmeyecektir. Biz örnek kulüp olmak istiyoruz. Fenerbahçe'yi gençlere yakınlaştırmak istiyoruz.

FENERIUM

Fenerium'da güzel şeyler oluyor, çok daha güzel şeyler olacak. 2016/2017'de ciddi düşüş olmuş. İnşallah biz bunu kıracağız, ileride rekor satış da yapacağız. Geçen sene ilk 5 günde 20 bin satılmışken bu sene 41 bin satmışız. 20 bin forma da iş adamlarından sipariş aldık, o dahil değil henüz.

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