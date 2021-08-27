Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

Son dakika haberi: Albaraka Türk tarafından 2005 yılından bu yana üç yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Albaraka Türk tarafından 2005 yılından bu yana üç yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya, Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Albaraka Türk'ün geçtiğimiz yıl vefat eden onursal başkanı Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına düzenlenen yarışmaya, 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı.

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada kadim Türk sanatını tanıtmak hedefi doğrultusunda 2005 yılından bu yana her yarışmada farklı bir temada düzenlediği ve bu yıl "Toplum ve Güzel Ahlak" temasıyla 6'ncısı gerçekleştirdiği "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi dünyaca ünlü hattatlardan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda 5 farklı kategoride yarışmacılar değerlendirildi.

Yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve 198 katılımcı eserinin değerlendirildiği yarışmada, Celi divani, Celi sülüs, Celi talik, Sülüs ve Sülüs nesih olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacının yanı sıra her bir kategori için ayrıca birer teşvik ödülü derecesi de konularak toplam 20 yarışmacı ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren 20 eserin sahibi, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Mısır, Irak, BAE, Pakistan, İran ve Yemen'den katılan yarışmacılar oldu.

"Hat sanatına gönül verenleri desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayı, geçen yıl kaybettiğimiz onursal başkanımız Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına gerçekleştirdik. Bu anlamda da bizim için maneviyatı büyük bir yarışma oldu. Üç yılda bir düzenlediğimiz yarışmamıza hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi olması bizi her yıl bu konuda daha fazla cesaretlendiriyor ve daha çok mutlu ediyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinden başvurular aldık Hat sanatının dünyaca ünlü isimlerinden oluşan jürimiz tarafından 15 farklı ülkeden 198 eser değerlendirmeye alındı. Bunun sonucunda da 5 farklı kategoride ilk üç yarışmacıya ve her kategoride birer de teşvik özel ödülü olmak üzere toplam 20 eser sahibini ödüllendirdik. Albaraka Türk olarak hat sanatına gönül verenleri desteklemeye, koleksiyonumuzu zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı taşımaya dönük çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz."

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları ise şu şekilde: