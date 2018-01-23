Alaska'da 8,2 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

ABD'nin Alaska eyaletinin Kodiak bölgesinde 8,2 büyüklüğünde ve 20 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. Deprem en büyük etkisini Alaska'nın güneydoğusundaki Kodiak şehrinde gösterdi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremi yaşayan görgü tanıkları, evlerinin 3 dakika sallandığını söyledi. Tsunami uyarı merkezinden önümüzdeki iki saat içinde tsunami uyarısı verildi.

JAPONYA SESSİZ

Gelişmeleri yakından takip eden Japonya ise henüz benzer bir uyarıda bulunmadı.

Sarsıntının merkez üssü, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

EN BÜYÜK DEPREMLER BU HAT ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Dünyada en çok depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor. Tarihteki en büyük depremlerin neredeyse tamamı bu hat üzerinde gerçekleşti.

ABD'NİN EN BÜYÜK EYALETİ ALASKA

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaletidir. 30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahiptir.

1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşamaktadır. Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde resmi olarak katılmıştır.

DÜNYANIN ÖLÇÜLEBİLEN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI

28 Mart 1964 günü gerçekleşen Alaska depremi tsunamiye neden olan doğa olaylarından. 9,2'lik şiddetiyle tarihin kayıt altına alabildiği en büyük depremler sıralamasında 2 numarada bulunuyor. Depremin neden olduğu can kaybı 139 kişi ile sınırlı kalırken, ekonomik olarak verdiği zarar günümüz parasıyla 2.29 milyar dolar civarında olarak hesaplanmıştır.