Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Alaşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA - Alaşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah 06.00 sıralarında Alaşehir - Sarıgöl karayolu Çataltepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl yönüne giden Oğulcan Kökten yönetimindeki 45 SK 347 Plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyon, Ali Kaya yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil ile Çataltepe kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Gökhan Yener (37), Güler Uçar ve kamyon sürücüsü Oğulcan Kökten yaralandılar. Yaralılar, kaza yerine gelen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından otomobilden çıkardılar. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındılar. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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