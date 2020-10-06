Son dakika: Alaşehir'de narkotik uygulaması
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Son dakika: Alaşehir'de narkotik uygulaması

06.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:16
Son dakika: Alaşehir'de narkotik uygulaması

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan riskli bölgeler ve umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

49 polis ve 1 narkotik köpeğinin görev aldığı uygulamada kafe, park, metruk binalar ve umuma açık alanlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

Uygulamalarda 335 kişi, 57 araç, 11 iş yeri kontrol edilirken yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ile 46 adet uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen bir kişiye işlem yapıldı.

Uygulamalarda, hakkında aranma kararı olan 2 kişi yakalanırken, 8 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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