Son Dakika | Alaplı'da otomobilin çarptığı 2 yaralıdan biri hayatını kaybetti

FATİH, İSTANBUL (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, hastanede yaşamını yitirdi.

Ereğli-Zonguldak kara yolunda Alaplı yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 SH 091 plakalı hafif ticari araç, Erdemyuva mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yolda durdu.

Aynı yönde 34 GH 0266 plakalı otomobiliyle seyreden R.Y. de bu araca çarpmamak için durarak yanındaki Fatih K. (23) ile araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen M.A idaresindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil, R.Y. ve Fatih K. ile 34 GH 0266 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kişi, sağlık ekiplerince Ereğli'deki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fatih K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

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