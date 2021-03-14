Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

14.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:28

Son dakika gündem haberine göre Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklamaANTALYA'nın Alanya İlçesinde polisin imalathaneye çevrilen eve düzenlediği baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya İlçesinde polisin imalathaneye çevrilen eve düzenlediği baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yaptığı çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri bu kapsamda yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Dinek Mahallesi Hacımehmetli Caddesi üzerindeki uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde metamfetamin imalatının yapıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramalarda 870 gram sıvı metamfetamin, metamfetamin maddesi yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kimyasal maddeler, çok sayıda ve çeşitli ebatta laboratuvar malzemeleri, kimyasal formüllerin yazılı olduğu not kağıdı ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili şüpheliler K.C., S.Z. ve M.A.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: ALANYA Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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