Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Tarihi Alanya Kalesi'nin Hisariçi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, bir arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika... Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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