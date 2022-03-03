Son dakika: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özvadi Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hassas terazi, sera içerisinde 243 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. (19), karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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