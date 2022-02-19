Son dakika! Alanya'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
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Son dakika! Alanya'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Alanya'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede tefecilik ve yağma olaylarına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında A.O.(60), C.O.(38) ve S.O'yu (25) gözaltına aldı. Şüphelilerin birçok vatandaşa yüklü faizlerle para verdikleri ve parayı ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak tehdit ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 15 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.O. ve S.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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