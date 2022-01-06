Son Dakika | Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son Dakika | Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imalatıyla mücadele çalışmaları kapsamında teknik takibin ardından Tosmur Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 49 litre alkol, sahte içki yapımında kullanılan 30 aroma, 24 boş alkol şişesi, bir fermantasyon bidonu, 2 huni ve 25 boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika | Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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