Son dakika: Alanya'da orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi
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Son dakika: Alanya'da orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi

Son dakika: Alanya'da orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılmak istendi. Teras olarak bilinen yerde dumanları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir anne ve kızı balkondan gördükleri yangını söndürmek için olay yerine gelerek orman işçilerine yardım etti. Anne ve kız, "Bunu yapanlar inşallah cayır cayır yanarlar. Biz bu vatan için canımızı vermeye hazırız" dediler.

Bir süre sonra olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangını su sıkarak kısa sürede söndürdü, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan gençler dumanı görünce olay yerine akın etti. Yangın mahalli bir anda yüzlerce gençle dolarken, polis görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheli iki aracı bulmak için operasyon başlattı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, yetkililerin görevlerinin başında olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölge ilçe merkezine 10 dakikalık mesafede. Gençlerimiz de bölgede duyarlı ve sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Yangın kısa sürede söndürüldü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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