Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza uygulandı.