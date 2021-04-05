Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik çalışma yaptı.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:50:52. #1.15#
title