Son Dakika | Alanya'da jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gününü kutladı.

Mahmutlar Mahallesinde durdurdukları araçlardaki sürücü, esnaf ve yolda yürüyen kadınlara karanfil veren jandarma ekibine vatandaşlar da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt