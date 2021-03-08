Son Dakika | Alanya'da jandarma kadınlara karanfil dağıttı
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Son Dakika | Alanya'da jandarma kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:27
Son Dakika | Alanya'da jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gününü kutladı.

Mahmutlar Mahallesinde durdurdukları araçlardaki sürücü, esnaf ve yolda yürüyen kadınlara karanfil veren jandarma ekibine vatandaşlar da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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