Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Dim Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Osman Kozak (44) idaresindeki 45 HB 4587 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Kozak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta bulunan Mustafa E. (52) ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı Mustafa E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Motosikletin üzerinde neye uğradığını anlamadı, yaka paça yakalanıp tutuklandı
Motosikletin üzerinde neye uğradığını anlamadı, yaka paça yakalanıp tutuklandı
Taşa 'Tecavüz ediliyorum' yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Alanya'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 12:43:22. #1.13#

title