Son dakika! Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde değişik suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
16.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde değişik suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "cezaevine yasak eşya sokma", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlı ise tutuklandı.
Kaynak: AA