Son dakika... Alanya'da bir kişi muz serasında ölü bulundu

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 74 yaşındaki kişi, muz serasında ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde kendisine ait seraya çalışmak için giden Ahmet Kısa (74), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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