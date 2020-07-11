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Son Dakika | Alaçatı, "Kovid-19 sonrası" sörf tutkunlarıyla şenlendi

Son dakika gelişmesine göre Rüzgar sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı.

Son Dakika | Alaçatı,
11.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:48

Rüzgar sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı.

Konuklarını tepelere kurulu rüzgar gülleri ile karşılayan ve taş evlerinde ağırlayan İzmir'in gözde turizm beldesi, dünyanın en iyi rüzgar sörfü parkurlarından biri olarak her yıl binlerce turisti çekiyor.

Kapalı körfezi, dalgasız ve sığ deniziyle rüzgar sörfü eğitimine elverişli bir ortam sunan Alaçatı'da çok sayıda sörf okulu farklı yaş gruplarından meraklılarına hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 3 ay denizden uzak kalan adrenalin tutkunları, normalleşmeyle birlikte suya ayak basmanın sevincini yaşadı.

Doğası gereği sosyal mesafe sorunu olmayan sörfte, maskeyle alana gelenlerin ateşi ölçülüp elleri dezenfekte ettiriliyor. Ardından mavi sulara inen sörf tutkunları, eğitmenleriyle telsizle haberleşiyor.

Denizde görsel şölen sunan sporcuların özellikle rüzgarı arkalarına alarak sörf ve uçurtma yardımıyla denizden metrelerce yükselerek yaptıkları kiteboard (uçurtma sörfü) gösterisi izleyenleri heyecanlandırıyor.

Normalleşme başladı

Eski milli sporcu ve sörf eğitmeni Kerem Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçatı'nın çok özel bir yer olduğunu ve 12 ay boyunca rüzgara sahip olmasından dolayı sörfün merkezi haline geldiğini ifade etti.

Alaçatı'nın, dünyanın her tarafından sörf tutkunlarının buluşma noktası olduğunu belirten Balık, şunları kaydetti:

"Normalleşmeyle birlikte yoğunluk başladı, bu hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü bu spor açık havada yapılıyor ve insanlar da uzun süre evlerinde kaldıkları için doğayla baş başa oldukları aktiviteleri özlediler. Dolayısıyla sörfe ilginin artmasını bekliyorum. Bizler de koronavirüs tedbirlerine uymaya gayret ediyoruz. Yakın olduğumuz egzersizlerde mutlaka maskelerimizi kullanıyoruz. Hijyen kurallarına da uyuyoruz. Şu anda insanlar evden çalışabildikleri için sabahları Alaçatı'da kalıp sonrasında sörf yapabiliyorlar."

Balık, meraklıların 3 günlük bir çalışmadan sonra bu spora alıştığını dile getirdi.

Sporcular birbirinden uzak

Sörf tutkunlarından Efecan Arıcı ise yaklaşık 7 yıldır bu sporla ilgilendiğini ifade ederek, pandemi sürecinde ayrı kaldıkları bu sporu çok özlediğini anlattı. Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Alaçatı'nın yerlisi olduğumuz için arkadaşlarımla küçüklükten itibaren sörfe meraklıyız. Pandemi nedeniyle bu yıl geç başlasak da mutluyuz. Herkesi bu duyguyu yaşamaya davet ediyorum. Burada da koronavirüs nedeniyle tedbirler son safhada, maske olsun, hijyen olsun her şeye dikkat ediliyor. Zaten sörfde sosyal mesafe gibi bir sorunumuz yok, sporcular birbirinden uzak olmak zorunda. Onun için rahatız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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