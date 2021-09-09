Son dakika: Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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Son dakika: Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika: Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.E. (33) ile Bekir Şahingöz (59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 48 UF 711 plakalı aracın içerisinde kavga çıktı. Kavga sırasında Şahingöz, yanındaki bıçakla E.E.'yi bacağından yaraladı. Bıçağı eline alan E.E., Bekir Şahingöz'ü vücudunun üç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Şahingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.E. ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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