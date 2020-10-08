Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü

Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de, müteahhit Servet T. (52), aynı evde oturduğu iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) çıkan borç- alacak tartışması nedeniyle tabancayla vurarak öldürdü.

ESKİŞEHİR'de, müteahhit Servet T. (52), aynı evde oturduğu iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) çıkan borç- alacak tartışması nedeniyle tabancayla vurarak öldürdü. Başından yaralanan şüpheli Servet T., polis nezaretinde kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre müteahhit olduğu öğrenilen Servet T., aynı evde kaldığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan ile borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Servet T., odasından aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurdu. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından yaralanan Şüpheli Servet T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, Servet T.'nin ilk ifadesinde aralarında para nedeniyle çıkan tartışmada kavga ettiklerini ve boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Muhammet Alıcı Aslan'ın cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN