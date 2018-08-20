Al-Nassr, Giuliano Transferini Hazırladığı Video ile Duyurdu
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
AL-NASSR TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
FENERBAHÇE KAP AÇIKLAMASI YAPTI
Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a 10 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (3)
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fenerbahçe taraftarı ihanet içerisinde yoluna devam ediyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi paraya satıldı.inşallah hayırlı transferler yapılır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3-4 genç bul komolliCevap Yaz Yayından Kaldır