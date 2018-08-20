Al-Nassr, Giuliano Transferini Hazırladığı Video ile Duyurdu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AL-NASSR TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE KAP AÇIKLAMASI YAPTI

Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a 10 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.