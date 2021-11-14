Son Dakika | Al Jazeera Sudan'da gözaltına alınan ofis müdürünün serbest bırakılmasını istedi

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, gözaltına alınan Sudan ofisi müdürü Müslimi Kebbaşi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, Kebbaşi'nin Sudan'ın başkenti Hartum'da evine polis tarafından baskın düzenlenerek gözaltına alınması şiddetle kınandı.

Sudan'daki askeri yönetimden Kebbaşi'yi serbest bırakması talep edilen açıklamada, ayrıca Al Jazeera'nın tüm muhabirlerinin herhangi bir engelle karşılaşmadan ve korku içinde olmadan görevlerini yerine getirmelerine imkan sağlanması istendi.

Al Jazeera'nın tüm personelinin güvenliğinden Sudan makamlarının sorumlu olduğu ifade edildi.

Dünyada basın mensuplarının sürekli tehditlere maruz kaldığı, yaşanan bu olayın da basın özgürlüğüne yeni bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, insan haklarını savunmakla ilgili uluslararası kurumlara basın mensuplarını hedef alan her saldırıyı kınama çağrısında bulunuldu.

Katar merkezli televizyon kanalı, bugün Sudan ofisi müdürü Kebbaşi'nin polis tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlara tepki olarak dün sokağa çıkan göstericilere, polis yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmişti. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, olaylarda 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hartum'un birçok noktasından gelişmeleri canlı aktaran Al Jazeera kanalını provokasyon yapmakla suçlamıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da, 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek göreve başlamıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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