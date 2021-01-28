Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

28.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:08
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli 3 kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş (18), "Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar.

ADANA'da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli 3 kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş (18), "Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar" diye konuştu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde yaşayan bedensel engelli Murat Karakuş, 27 Aralık'ta akülü tekerlekli sandalyesini, evinin önünde bıraktı. Ekmek almak için dışarı çıkan Karakuş, akülü tekerlekli sandalyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karakuş, motosikletli 3 kişinin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gördü. Karakuş'un ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Ancak akülü tekerlekli sandalye bulunamadı.

'HAYATIM BU KADAR UCUZ MU?'Akülü tekerlekli sandalyenin ayakları olduğunu kaydeden Karakuş, "Bir kısıtlama gününde akülü tekerlekli sandalyemin her zamanki koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Kameralara baktığımda, 3 kişinin çaldığını gördüm. Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar" diye konuştu.HIRSIZLARA SESLENDİ

Hırsızlara seslenen Karakuş, akülü arabasının getirilmesini istediğini belirterek, "Bir aydır dışarı çıkamıyorum, hayat geçmiyor. Okul başlasa gidemeyeceğim. Benim hayatımı kararttılar. İkinci bir akülü araç alacak durumum da yok. Akülü aracımı çalarken 3'ü de pişman olmamış. Lütfen akülü aracımı geri getirsinler" dedi.


Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Feyza Aktan Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Ankara Aralık Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:11:37. #1.15#
title