Son Dakika! Akşener ve Kılıçdaroğlu Bu Akşam Bir Araya Gelecek

Yerel seçimler öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak görüşmeleri için bu akşam bir araya gelecek.

İYİ Partili Koray Aydın, liderlerin yapacağı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

"PÜRÜZLER İÇİN GÖRÜŞME YAPTIK, GENEL BAŞKANIMIZ DA SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK"

"Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil."